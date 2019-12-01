مستشار أردوغان يهاجم "ممالك النار"... ومغردون: إثبات لجرائم العثمانيين في مصر

شن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض منذ فترة وجيزة في فضائيات عربية.

ونشر أقطاي مقالا في صحيفة "يني شفق" التركية، شن فيها هجوما على المسلسل الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، ويروي جرائم الدولة العثمانية في مصر، وقتلهم أميرها طومان باي.

وقال أقطاي في مقاله: "يمكن أن نعتبر المسلسل الذي يحمل اسم ممالك النار، الذي بدأ عرضه على قناة إم بي سي التي تمتلكها السعودية ويقع مقرها في الإمارات، حملة مضادة تهدف لخفض تأثير المسلسلات التركية التي اكتسبت أهمية أسطورية في العالم العربي، بل وفي العالم كله بمرور الوقت".

وتابع "أما التصريحات التي جعلتنا نضع هذا التقييم للمسلسل فتستند لما قاله منتج المسلسل بنفسه بهذه المناسبة، عندما قال إنه سيفشي أسرار تاريخ إدارة الدولة العثمانية المليء بالوحشية".

واستمر مستشار أردوغان قائلا "في الواقع فإن المسلسل يستهدف بشكل مباشر الدولة العثمانية، وكذلك الجمهورية التركية الحالية ممثلة في الدولة العثمانية".

وقال أقطاي: "لا شك أنّ من بين العرب خونة ضربوا الدولة العثمانية من الخلف، لكن كان هناك كذلك من خانوا الدولة العثمانية، وفعلوا ما هو أكثر من الخيانة، من بين الأتراك وسائر الشعوب الأخرى التي كانت خاضعة للحكم العثماني.. بل على العكس تماما، فهناك من العرب وسائر الشعوب العثمانية الأخرى من كان مخلصا للخلافة الإسلامية لدرجة جعلته يحارب ويستشهد جنبا إلى جنب مع الأتراك في جنق قلعة وطرابلس الغرب وبلاد الحجاز وسائر الجبهات الأخرى".

وأردف مستشار أردوغان: "وجهة النظر هذه ما هي إلا وجهة نظر مريضة ومتهمة إلى أبعد الحدود، فها هو يتضح للجميع أن وجهة النظر المريضة هذه لم تنس التاريخ الذي نحاول نسيانه لنفتح صفحة جديدة ونتعانق مع إخوتنا العرب، بل إن أصحاب وجهة النظر هذه يحاولون التعمق في هذا التاريخ بشكل هستيري ويبررون جرائمهم التاريخية".

ممالك النار هو رد على مسلسل ارطغرل اللي تم إخراجه على ما يريد اردوغان .



وهذي البدايه يا اقطاي باقي ما شفت شي🤣 — nazrat shamalii ✒ (@medo26544) November 30, 2019

​واستمر "لا تجد في المسلسل أي عداوة موجهة لأي شعب من الشعوب الإسلامية، بل على العكس تماما، ترى المسلسل يتحدث عن الوحدة والصمود ونشر تعاليم الإسلام الحنيف بين جميع البشر... وعلى النقيض ترى شخصية طومان باي (الذي أدى دوره الممثل خالد النبوي) بطل مسلسل ممالك النار لا تحمل وصفا سوى إظهار مقاومة وحشية ومسكينة أمام الدولة العثمانية، أي أمام وحدة المسلمين ونهضتهم. فكيف لهم أن يصنعوا من شخصية كهذا بطلا يقدمون من خلاله رسالة إلى الناس اليوم؟".

انهم يتألمون فالحمدلله من قبل ومن بعد!!

السؤال الكبير بعد نجاح #ممالك_النار من كان خلف تزوير التاريخ ومن كان خلف طمس هوية العرب ؟

ومن الذي تعمد إغفال جهود الفاتحين حتى بلغت الوقاحة فيه بأن يوصف غزاة لأرض عربية مسلمة سفكوا دماء العلماء وضيعوا الدين ونشروا التخلف بالخلفاء؟؟ https://t.co/bsjSPojc3p — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 30, 2019

​ولاقت تعليقات أقطاي ردود أفعال عديدة ومتباينة في مواقع التواصل، وبعض التغريدات تحدثت أن تعليق مستشار أردوغان، بمثابة نجاح للمسلسل، وأن رسالته وصلت فعلا إلى تركيا.

وقال الإعلامي السعودي منذر آل الشيخ مبارك: "‘نهم يتألمون... السؤال الكبير بعد نجاح ممالك النار من كان خلف تزوير التاريخ ومن كان خلف طمس هوية العرب؟".

وتابع قائلا "من الذي تعمد إغفال جهود الفاتحين حتى بلغت الوقاحة فيه بأن يوصف غزاة لأرض عربية مسلمة سفكوا دماء العلماء وضيعوا الدين ونشروا التخلف بالخلفاء؟".

عربي 21 : ما الذي يخدع به مسلسل "ممالك النار"؟ https://t.co/MN2m69Om9H — Yasin Aktay (@yaktay) November 30, 2019

​كما قال مغرد آخر: "ممالك النار كشف الحقيقة الغائبة، مسيو أقطاي من الآخر نحن لا نريد إسلامكم المتصالح مع الخمور والدعارة".

وعرض قبل أسابيع مسلسل "ممالك النار"، والذي يعرض الحملة التي قادها سلطان العثمانيين سليم الأول، لغزو الشرق ودخوله مصر وقتله واليها طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة.