اليمن... اغتيال قائد أمني رفيع برصاص مجهولين في عدن

لقي مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن جنوب اليمن، اليوم الأحد، مصرعه برصاص مجهولين.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن وكالة "سبوتنيك"، بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة، الرائد صلاح الحجيلي، أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها".

وأضاف أنه جرى إسعاف الرائد الحجيلي إلى مستشفى صابر، القريب من موقع الحادث، إلا أنه توفي.

وكان الحجيلي نجا في 25 يناير/كانون الثاني 2016، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء أمس السبت، مقتل وإصابة 26 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات دارت الساعات الماضية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في الجيش اليمني، عن مصادر إن "جثث 12 قتيلا من الحوثيين وصلت، السبت، إلى مستشفيات صنعاء، لقوا مصرعهم في تصدي القوات المشتركة لهجمات على مناطق جنوب الحديدة".

وأضافت أن "جثة أحد المسلحين الحوثيين و13 جريحا نقلوا، أول أمس الجمعة، إلى مستشفيات متفرقة في الحديدة، بعد تصدي القوات لهجوم شنته الجماعة على التحيتا (جنوب الحديدة)".

وأشارت إلى "إصابة القيادي أبو نصر اللاحجي، مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة، بجراح بليغة أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس (جنوب شرقي الحديدة)".