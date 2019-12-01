رئيس لجنة النزاهة البرلمانية: استقالة رئيس الوزراء العراقي لم تصل البرلمان

أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في العراق، اليوم الأحد، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم تصل إلى البرلمان حتى الآن.

رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي: استقالة عادل عبد المهدي لم تصلنا بعد #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 1, 2019

​وأعلن رئيس الوزراء العراقي، يوم الجمعة الماضي، عزمه على الاستقالة بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة.

وجاء قرار عبد المهدي، بعد شهرين من اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد الطبقة السياسية في العراق.

وفي رد فعل سريع، أعربت كتل سياسية تأييدها لسحب الثقة عن الحكومة، ومن المقرر، أن يعقد البرلمان اجتماعا، اليوم، لبحث استقالة الحكومة، لكن لم يصدر حتى الآن جدول أعمال للجلسة.