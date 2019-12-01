وزارة النفط العراقية تعلن إيرادات صادرات النفط للشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتابعت أن صادرات النفط من موانئ الجنوب بلغت 3.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني في حين بلغ إجمالي صادرات الخام من كركوك عبر مرفأ جيهان التركي 79 ألف برميل يوميا.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر الخام في الشهر ذاته بلغ 59.8 دولار للبرميل. وفقا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وخاصة في البصرة (الغنية بالنفط)، جنوبي البلاد، لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير من الحقول النفطية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.