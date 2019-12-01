مصرع اثنين وإصابة 4 في حادث بكنيسة جنوبي مصر

لقي اثنين وأصيب 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، إثر حادث في كنيسة بمحافظة المنيا، جنوبي مصر.

وقال موقع "مصراوي" إن طفل وسيدة، لقيا مصرعيهما، وأصيب 4 آخرين، إثر انهيار سور خاص بكنيسة دير أبو فانا في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأشارت أجهزة الأمن إلى أن حائط الكنيسة الأثرية، أسفر عن مقتل طفل عمره 4 أعوام، وسيدة في العقد الخامس من العمر.

أما بالنسبة للإصابات الأربع فتتراوح بين كدمات شديدة في القدم والظهر وحالات اشتباه ارتجاج في المخ.