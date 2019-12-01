قتلى وجرحى جراء انقلاب حافلة سياحية غربي تونس... فيديو

لقي نحو 20 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في حادث انزلاق حافلة سياحية وانقلابها في منحدر شمال غربي تونس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب، أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأكدت المصادر أن الحافلة كانت تقل طلبة وتلاميذ في رحلة من العاصمة تونس في اتجاه مدينة عين دراهم.