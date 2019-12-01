وفد إسرائيلي رسمي في ضيافة الإمارات

زار وفد إسرائيلي رسمي دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، لحضور فعاليات دولية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أكدت فيها أن وفدا رسميا إسرائيليا زار إمارة دبي لحضور اجتماعات المشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".

زار وفد رسمي إسرائيلي #دبي 🇦🇪 لحضور اجتماع المشاركين الدوليين في "إكسبو 2020". يهدف الاجتماع الى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه #إسرائيل. تتطلع إسرائيل إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحه الخاص في #إكسبو2020@expo2020dubai pic.twitter.com/deQSeOEeh9 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 1, 2019

وأفادت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المسماه بـ"إسرائيل في الخليج"، بأن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية، تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل.

وفد رسمي إسرائيلي⁦🇮🇱⁩ زار #دبي 🇦🇪 وحضر اجتماع المشاركين الدوليين في

"إكسبو 2020"

وقف أعضاؤه على الاستعدادات الحثيثة الجارية تمهيدا لانطلاق معرض ال #اكسبو في دبي والذي ستشارك فيه #إسرائيل



إسرائيل ستعرض فيه آخر ابتكاراتها في جناحه الخاص في #إكسبو2020@expo2020dubai pic.twitter.com/kQhojJIywq — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 1, 2019

وأوردت الخارجية الإسرائيلية أن بلادها تتطلع إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحها الخاص في "إكسبو2020".