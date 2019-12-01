ديوان المحاسبة السعودي يعلن توفير 5 مليار دولار للخزينة العامة

أعلن رئيس الديوان العامّ للمحاسبة في السعودية، حسام العنقري، اليوم الأحد، عن تمكن الديوان من توفير وتوريد أكثر من 20 مليار ريال (حوالي 5.33 مليار دولار أمريكي)، من الجهات المشمولة برقابته للخزينة العامة، خلال العام المالي؛ بزيادة تقدر نسبتها بـ 127% عن السنة المالية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن "خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تسلم من رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير".

​وبلغت جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بها وما زالت قيد المتابعة مع الجهات، أكثر من 66 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، بزيادة عن السنة المالية السابقة بنسبة 78 بالمئة.

وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، أوضح العنقري، أنه تم الربط فعلياً مع أكثر من 270 جهازا حكوميا.