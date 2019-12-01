ردا على لقاء الرئيس ريفلين بالأمير غازي… الأردن تستجيب لطلب إسرائيلي

تقدمت إسرائيل بطلب عاجل إلى الحكومة الأردنية، في أعقاب لقاء الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، بالأمير الأردني، غازي بن محمد، الأسبوع الماضي.

ونشر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أكد فيها أن الحكومة الأردنية استجابت لطلب سبق أن تقدم به الأسبوع الماضي.

وأوضح ريفلين أن الأردن قررت إعادة فتح جبل النبي هارون أمام الزوار والمصلين الإسرائيليين، وهو الموقع الذي أغلقته عمان قبل شهرين حينما تلى إسرائيليون صلوات يهودية داخل مقام النبي هارون.

שוחחתי כעת עם שר החוץ @israel_katz ועדכנתי אותו כי בהמשך לפגישתי עם הנסיך הירדני ראזי בן מוחמד בסוף השבוע שעבר, ולאור הדיונים בנושא - החליטה ירדן לפתוח מחדש את אתר הר אהרון לביקורי קבוצות מישראל, שסגור מזה כארבעה חודשים. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) December 1, 2019

وأكد ريفلين أنه طلب من الأمير الأردني غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك عبدالله الثاني، إعادة السماح للسياح الإسرائيليين بزيارة مقام النبي هارون، الذي أغلق في شهر أغسطس/آب الماضي.

وبدوره، نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الأردن استجابت، فعليا، لطلب الرئيس ريفلين.

ألاردن يقرر إعادة فتح #جبل_النبي_هارون

بوجه الزوار والمصلين الإسرائيليين-



بعد لقاء رئيس الدولة #ريفلين بالأمير غازي بن محمد, كبير مستشاري الملك عبدالله ال-٢

قرر #الأردن إعادة فتح الجبل للسياح الإسرائيليين.

(الموقع الفريد من نوعه كان مغلقا امام الزوار والمصلين اليهود منذ ٤ أشهر) pic.twitter.com/0J1G32fvn9 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 1, 2019

يشار إلى أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، قد قرر في الثاني من شهر أغسطس الماضي، إغلاق مقام سيدنا هارون، الكائن في إقليم البترا.

وزاد أبو البصل وجوب تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر من دخول المقام إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة؛ بحسب وكالة "عمون".

مستوطنون يقيمون طقوسا تلموذية في مقام سيدنا هارون في البترا بالأردن، الأمر الذي دفع وزير الأوقاف الأردني لإغلاقه ومنع الزيارة إلا بموافقة الوزارة pic.twitter.com/Wy0h9lN1vo — 48 الإخبارية (@48nnews) August 2, 2019

وجاء قرار الوزير أبو البصل على خلفية دخول سياح إسرائيليين، بطريقة غير قانونية، للمقام دون علم الوزارة بذلك.

وشددت وزارة الأوقاف الأردنية في بيانها أنها ستفتح تحقيقا بشأن الحادث ومحاسبة من سمح للسياح الإسرائيليين بالدخول إلى مقام النبي هارون وإقامة طقوس دينية داخله.

ويقع مقام النبي هارون على قمة جبل هارون، غرب مدينة البتراء جنوبي الأردن، ويطل على الضفة الغربية، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد المملوكي.