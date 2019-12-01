أكاديمي: الشارع العراقي لن يقبل إلا بالتغيير الجذري في المشهد السياسي

تصاعد الأزمة السياسية في العراق يشير إلى الفجوة الكبيرة بين الشعب والسلطات الحاكمة في البلاد، ويرى مراقبون أن كل الترقيعات والإصلاحات السياسية بما فيها رحيل رئيس الحكومة لم يعرها المتظاهرون اهتماما، بل زاد تمسكهم بالتغيير الجذري ولا حلول أخرى.

قال الدكتور قيس النوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق بالخارجية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، مهما كانت الشخصية التي ستكلف خلفا لعبد المهدي من جانب البرلمان، خاصة من شخوص العملية السياسية، فإنها ستواجه برفض الشارع المنتفض كونهم يتحملون وزر ما وصل اليه العراق من خراب ودمار على كافة الأصعدة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الشباب الرافض للوضع الراهن، يدرك جيدا أن العلة لا تكمن في شخصية بعينها، وإنما بالأسس والممارسات الفاسدة جراء العملية السياسية، وأعتقد أنه لم يعد للنخب السياسية والأحزاب الحالية والسياسيين المشاركين منذ العام 2003 أي رصيد أو قبول في الشارع العراقي.

وأكد النوري، من الواضح أن الحل للأزمة العراقية والذي تتبناه قوى الشباب وترى أنه لا بديل عنه هو التغيير الجذري في الحياة السياسية وليس الإصلاح.

وحول موقف القوى الإقليمية من مطالب الشارع قال أستاذ العلوم السياسية، إن القوى الاقليمية والدولية سوف تحاول إيجاد مسالك جديدة تبقي العراق في حالة الضعف الذي يعيشه، من خلال تجديد المشهد السياسي وتطعيمه بوجوه جديدة غير مستهلكة، وأهم المشاهد التي تجلت بوضوح في تظاهرات العراق أن الشباب المنتفض قد وضع اللبنات الأولى لإنهاء التدخل الإيراني، وهذا بحد ذاته مكسب كبير حققه الحراك القائم.

وافق البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعدما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.

أكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان سليم حمزة لمراسلة "سبوتنيك" في العراق أن "البرلمان قرر قبول استقالة عبد المهدي"، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان وجهت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتقديم مرشح وحيد لتولي رئاسة مجلس الوزراء، حسب المهلة الدستورية بغضون 15 يوما.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.