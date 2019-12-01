تركيا على استعداد للتفاوض من أجل ليبيا

أكدت تركيا أن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع ليبيا حول التعاون في شأن الحدود البحرية تتسق مع القانون الدولي، معربة عن استعدادها للتفاوض مع الأطراف المعنية قبل توقيع اتفاق في ذلك الشأن في ظل اعتراضات عدد من دول البحر المتوسط على التفاهمات.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان اليوم الأحد: "الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا تحدد الحدود البحرية الغربية لتركيا في شرق البحر المتوسط، وهي اتفاقية موقعة وفقا للقانون الدولي ".

وتابع قائلا: "تركيا دعت جميع الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهم على أساس عادل قبل توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا"، مضيفا أن "أنقرة مستعدة للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية"، ولكنه استطرد أن "الأطراف المعنية فضلت اتهام تركيا واتخاذ خطوات أحادية الجانب بدلا من الاستجابة لدعوة تركيا للبدء بالمباحثات".