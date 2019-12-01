القوات المشتركة: كبدنا "الحوثيين" خسائر "فادحة" في تعز

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، إلحاق خسائر وصفتها بـ "الفادحة" في صفوف جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "مدفعية اللواء 21 مشاة دمرت تعزيزات للحوثيين بضربات موفقة بعد رصدها في نقيل الكورة بالكدحة بمديرية المعافر، جنوب غربي تعز".

وأكد "مقتل عدد من الحوثيين وإلحاق خسائر فادحة في عتادهم، حيث شوهدت أعمدة الدخان الناتجة عن تدمير آليات وذخائر وأسلحة تتصاعد من المكان، الذي تم استهداف التعزيزات فيه".

وأشار إلى "أن التعزيزات دفع بها الحوثيون من محافظة تعز نحو جبهة الرونة في الكدحة، التي تسيطر عليها القوات المشتركة منذ أكثر من عام.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلي الجماعة أوقعوا عددا من القتلى في صفوف الجيش اليمني خلال كسر زحف لقواته في الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز.

وكان الجانبان الحكومي والحوثي قد توصلا لتفاهمات حول تعز خلال مفاوضات ستوكهولم نهاية العام الماضي، نصت على فتح ممرات إنسانية للمواطنين المحاصرين من "أنصار الله" بالمحافظة، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة، لكن الطرفين يتبادلان، من وقت لآخر، الاتهامات بخرق الاتفاق والتفاهمات.