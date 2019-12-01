قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، "إن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بحماية ثورة ديسمبر/ كانون الأول، المجيدة حتى تبلغ أهدافها".

جاء ذلك خلال، كلمته أمام الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال البرهان: "القوات المسلحة صنعت التغيير، وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه"، مضيفا: "بتاريخها الناصع لايمكن أن تخذله أبدا وستظل عصية على كل استهداف، وبعيدة عن المزايدة على كل مواقفها".

البرهان: القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحميه



جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة إلتزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر المجيدة حتى تبلغ أهدافها ومراميها .



وقال البرهان "القوات المسلحة صنعت التغيير وهي pic.twitter.com/ipSZdQi841 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 1, 2019

وأضاف: "القوات المسلحة انحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية وبتماسكها وبقائها على قلب رجل واحد، نجحت الثورة"، مشيرا إلى "تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر هذا التغيير، الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز تعلو فقط قيمة المواطنة التي هي أساس الحقوق.

كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز تعلو فقط قيمة المواطنة التي هي أساس الحقوق .



وحيا لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 1, 2019

وحضر الكلمة رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث حيا البرهان تضحيات منسوبيها الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وقال إنهم ظلوا يدافعون عن السودان الكيان حتى مضوا في سبيله شهداء.

وتعهد بتوفير احتياجات القوات المسلحة، مؤكدا اهتمام القيادة بالفرد العسكري وتوفير متطلباته بما يضمن له العيش الكريم وتأدية واجباته.