اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الروسي لنشر وحدات روسية في الحسكة والرقة

اتفقت قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الروسية العاملة في سوريا على نشر قوات روسية ببعض بلدات محافظتي الحسكة والرقة، وذلك بعد أسابيع من اتفاق روسي مع الفصائل الكردية على انتشار القوات الروسية على الحدود مع تركيا.

ونشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على "تويتر"، "تشرفنا اليوم باستضافة قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد ألكسندر تشايكو، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، واتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر)، الحسكة، وعين عيسى، والرقة، من أجل أمن واستقرار المنطقة"، مضيفا "نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا".

تشرفنا اليوم باستضافة قائد القوات الروسية العاملة في سوريا العماد ألكساندر تشايكو لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، واتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة. نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا. @KremlinRussia_E — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 1 декабря 2019 г.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، مذكرة تفاهم لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية". حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية والتركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.