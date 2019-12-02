مقتل وإصابة تسعة من عناصر الحشد الشعبي بهجوم لـتنظيم" داعش" الإرهابي شرقي العراق

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق ، اليوم الاثنين ، مقتل أربعة من عناصره وإصابة خمسة اخرين بهجوم لتنظيم " داعش" الارهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) في محافظة ديالى شرقي البلاد .

موسكو - سبوتنيك. وقال الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني: "استشهد أربعة مقاتلين بالحشد الشعبي، فيما أصيب خمسة آخرون، مساء الأحد، أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي شنه "داعش"، على منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".

وأضاف أن " قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي ماتزال مستمرة بالتصدي للهجوم الإرهابي".

يتبع...