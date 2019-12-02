أمير قطر يعزي الرئيس بوتين في ضحايا حادث تحطم حافلة ركاب شرق روسيا

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم حافلة ركاب بمنطقة سريتينسك شرقي روسيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين: "أرسل سمو أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا حادث تحطم حافلة ركاب في منطقة سريتينسك، شرقي روسيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا حادث تحطم حافلة ركاب في منطقة /سريتينسك/، شرقي روسيا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/coxGOeMCG9 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 1, 2019

هذا وأعلنت شرطة المرور في روسيا أمس مقتل 19 شخصا، وإصابة 21 آخرين، الأحد، إثر سقوط حافلة في نهر في منطقة "زابايكال" جنوب شرقي روسيا.

وقع الحادث عند الكيلومتر 60 على طريق سريتينسك-شيتا، حيث كانت تقل الحافلة 42 راكبا بالإضافة إلى السائق.

وأظهرت معلومات أولية، أن الحادث وقع بسبب إفجار أحد الإطارات الأمامية.