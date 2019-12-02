تسجيل
09:17 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

    العباس البشير كان يعلم أن شقيقه الرئيس في خطر

    MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (73)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images//104267/68/1042676817.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912021043581916-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-/

    صرح العباس أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أن أسرة البشير حذرته من قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، باعتبار أن "أهل البادية عبر التاريخ ينقلبون على الحاكم"، على حد تعبيره.

    وبحسب صحيفة "الانتباهة" المحلية، فقد قال العباس الذي غادر السودان براً عبر الحدود الإثيوبية بعد أسبوع من سقوط النظام في 11 أبريل/نيسان الماضي، أن شقيقه هو من أسس قوات الدعم السريع وأعطاهم كل الإمكانيات الحالية.

    وأضاف: "نحن تحدثنا مع البشير، وقلنا له عبر التاريخ، إن كل الحكام والملوك الذين استعانوا بأهل البادية، انقلبوا عليهم واستلموا السلطة، وذكرنا له قصصاً وعبراً، من التاريخ من الدولة الأموية والعباسية والمماليك الذين حكموا مصر".

    وتابع: "قال لنا (البشير) أعلم ولكن لا توجد خيارات غير الاستعانة بالدعم السريع، الأوضاع في دارفور تتطلب الاستعانة بالدعم السريع".

    وقال شقيق البشير: "أنا شخصياً قلت له قد يكون هناك ترتيب لانقلاب، قال لي، أثق جداً في عوض بن عوف، وليس هناك انقلاب بدون جيش، وكان يثق جداً في صلاح قوش".

    وأضاف: "كانت تأتي معلومات بأن قوش يقود تحركات ضد البشير لإزاحته، وأخبر البشير بذلك، ولكن كان يقول لي إنه يثق في قوش ثقة كاملة، وأن هذه المعلومات تعبر عن صراعات إخوان الحركة الإسلامية فيما بينهم، وكان يثق فيه ثقة مفرطة".

    ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.

    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (73)

    انظر أيضا:

    السودان... إقرار قانون لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير
    السودان... لجنة الخارجية توصي بإلغاء قرارات نظام البشير في حق الدبلوماسيين
    سياسي سوداني: شكوك حول أهداف مشروع تفكيك نظام البشير
    الكلمات الدلالية:
    عزل البشير, البشير, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصارعة البوليفية بلانكا بيريز، أكا كاتي الحسناء خلال مباراة للمصارعة تشوليتوس فايتينغ (Fighting Cholitas) في مدينة إل ألتو، بوليفيا 24 نوفمبر 2019
    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    الإيدز المرعب
    الإيدز "المرعب"... أرقام مفزعة في الوطن العربي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك