تحقيقات موسعة في مصر بعد انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

كشفت تقارير صحفية مصرية أن السلطات فتحت تحقيقات موسعة في واقعة انتحار شاب من أعلى برج القاهرة.

ونشر موقع "مصراوي" بيانا من مكتب النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الذي فتح فيه تحقيقات موسعة في واقعة نشر تسجيلات آلات المراقبة في برج القاهرة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان، واكتشفت جهات التحقيق أن التسجيلات مقتطعة من كاميرات المراقبة حول البرج.

وقالت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي في مكتب النائب العام أن النيابة العامة ستعلن كل التفاصيل عن الواقعة ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

وشغلت واقعة انتحار طالب كلية الهندسة من على برج القاهرة، عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل في مصر.

واستدعت النيابة العامة أسرة المتوفي لسماع أقوالهم، ومعرفة ملابسات انتحاره، واكتشفت أنه كان يعاني من حالة اكتئاب ويمر بحالة نفسية سيئة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتوفي، 21 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، صعد بصحبة صديق له إلى أعلى برج القاهرة مساء السبت، ثم غافل صديقه وألقى بنفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة.