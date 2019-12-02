الخطوط الجوية الأردنية تخفض أسعار جميع رحلاتها

قررت الخطوط الجوية الملكية الأردنية تخفيض أسعار رحلاتها إلى جميع الوجهات بمنـاسبة الـذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الناقل الوطني، والتي تصادف يوم الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلنت الشركة عن بدء حملة تسويقية جديدة تستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتتضمن بيع تذاكر السفر بأسعار مخفضة شملت جميع الوجهات على شبكة خطوطها، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

وأوضحت الملكية الأرنية في بيان صحفي أن الأسعار التشجيعية الجديدة تشمل كافة الضرائب، وهي تتضمن بيع تذاكر السفر بالدرجة السياحية لرحلتي الذهاب والإياب، سواء كانت بداية انطلاق الرحلة من عمان أو من العقبة.

وانخفضت أسعار التذاكر لتصل إلى 550 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال و360 ديناراً إلى بانكوك، هونغ كونغ وكوالالمبور، كما هبطت أسعار التذاكر الى 340 ديناراً إلى كل من فرانكفورت، ميونخ، برلين، فينا، باريس، لندن، مدريد، برشلونة، أمستردام، جنيف، زيورخ، موسكو، روما، كوبنهاجن، إسطنبول وكذلك إلى الدوحة.

كما وصلت أسعار تذاكر تونس والجزائر إلى 240 ديناراً و200 ديناراً الى دبي، أبو ظبي، الكويت، الدمام، جدة، الرياض، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية والنجف و170 ديناراً الى بيروت، القاهرة، لارنكا وأثينا، فيما انخفض سعر التذكرة بين عمان والعقبة إلى 60 دينارا.

يذكر أن الملكية الأردنية تقدم للمسافرين القادمين إلى الأردن من مختلف محطاتها خلال مدة الحملة أسعاراً مخفضة أخرى، سواء كانوا قاصدين عمان أو العقبة.