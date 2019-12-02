الفريق العماني صاحب الأداء الأفضل في مسابقة "هواوي"

شارك وفد من سلطنة عمان في مسابقة "هواوي" لتقنية المعلومات والاتصالات 2019 التي أقيمت في مدينة شنزن الصينية.

وضمت المسابقة في المرحلة النهائية 13 فريقاً جمع 39 طالباً من أنحاء الشرق الأوسط بمن فيهم طلاب السلطنة والتي أقيمت في مقر شركة هواوي الرئيسي في مدينة شنزن الصينية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أشار الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس في تصريح له أن هذه المسابقة أخرجت نخبة من الطلبة الموهوبين من بين زملائهم الذين تقدموا للاختبارات على مراحلها المتعددة وخصوصا المرحلة النهائية التي أكسبتهم الخبرة ومهارة التعاون كفريق عند احتكاكهم بالفرق الأخرى من الدول المشاركة، وكذلك العمل في مختبرات تحت إشراف خبراء من هواوي.

ومن جهته صرح عبد الله بن صالح السعدي سفير سلطنة عمان في الصين أن السلطنة وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات عريقة في كافة المجالات وجاءت هذه المسابقة للسنة الثالثة على التوالي لتكمل هذا التعاون في هذا المجال والتي ترتكز على رفع مستوى الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تفرض نفسها حاليا في الساحة في الوقت التي تواكب فيه رؤية عمان 2040 في مجال التقنية والمعلومات والاتصالات .

وحصل فريق السلطنة على جائزة أفضل أداء بين الفرق من فئة الفرق، وفاز بالمركز الأول الفريق اللبناني، أما المركز الثاني فحصل عليه مناصفة الفريقان البحريني والباكستاني والمركز الثالث ثلاثة فرق وهم السعودي والأردني والباكستاني من الفئة العامة للفرق.