تفاصيل لقاء الملك سلمان ورئيس مجلس النواب الليبي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي".

#عاجل #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي، ويستعرضان العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.https://t.co/uidAr5effu#واس pic.twitter.com/F16VXZTZLK — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019

​وأشارت الوكالة إلى "حضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.