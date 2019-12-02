محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة إسرائيلي تسلل إلى أراضيها

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، محاكمة مواطن إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة، قبل نحو شهر.

عمان – سبوتنيك. ووجهت المحكمة الأردنية تهمتي دخول الأراضي الأردنية، بطريقة غير قانونية وحيازة مواد مخدرة.

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" بأن محكمة أمن الدولة الأردنية بدأت محاكمة المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة، قبل نحو شهر بالتزامن مع اعتقال السلطات الإسرائيلية المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي (اللذين أطلق سراحهما بوقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن احتجزا لعدة أشهر بتهمة التسلل إلى إسرائيل).

ونفى المتسلل الإسرائيلي معرفته بعدم قانونية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي في الأردن، قائلًا: "لا يعاقب القانون الإسرائيلي شخص ما على حيازة المخدرات إذا كانت الكمية لا تتجاوز مقدار إعداد 8 سجائر"، لكنه اعترف بتهمة التسلل إلى الأراضي الأردنية بصورة غير شرعية.

ووجهت النيابة له، أمس، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي والدخول إلى أراضي المملكة بشكل غير قانوني، ومن ثم أحالته إلى محكمة أمن الدولة.

وأثناء تلاوة التهم الموكلة إليه أشارت المحكمة، اليوم، إلى أنه قد عثر بحوزة المتسلل على 421 دولارا، و27190 شيكلا (أي حوالي 7840 دولارا أمريكيا).

ورد القاضي على المتهم مؤكدًا أن المخدرات ممنوعة في الأردن سواء بغرض الإتجار أو التعاطي.

وتم رفع جلسة المحاكمة إلى يوم غد الثلاثاء للاستماع للنيابة.

واعتبر موسى العبد اللات محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذه هي أول محاكمة لإسرائيلي منذ توقيع اتفاقية وادي عربا وهي رسالة من الأردن للعالم أنه ضد صفقة القرن".

واعتبر العبد اللات أن المحاكمة أيضا بمثابة رسالة لمواجهة التعنت الإسرائيلي في موضوع التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على غزة".