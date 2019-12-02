طالب سعودي بجدة ينضم إلى قائمة وفيات المدارس

توفي، صباح اليوم، طالب سعودي أثناء مشاركته بنشاط رياضي أقامته مدرسته بين الطلاب، حيث سقط الطالب قبل انتهاء السباق بقليل، وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بياناً يكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها.

وشهدت المدارس السعودية عموما مؤخرا عددا من الحوادث المؤسفة، ففي الأسبوع الماضي لقي طالبٌ بالمرحلة المتوسطة بمحافظة بلقرن، مصرعه عقب تعرضه لإصابة في رأسه؛ في أثناء حصة التربية البدنية، وسقوط عارضة المرمى عليه، بحسب الصحيفة.

​كما حدثت جريمة طعن بين الطلاب في مدرسة في محافظة شرورة، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

وفي أيلول/سيبتمبر، لقي طالب ابتدائي مصرعه "خنقا" على يد زميل آخر له، في مدرسة ابتدائية في أحد ضواحي، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله عن حقه.