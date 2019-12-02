طالب سعودي بجدة ينضم إلى قائمة وفيات المدارس

وشهدت المدارس السعودية عموما مؤخرا عددا من الحوادث المؤسفة، ففي الأسبوع الماضي لقي طالبٌ بالمرحلة المتوسطة بمحافظة بلقرن، مصرعه عقب تعرضه لإصابة في رأسه؛ في أثناء حصة التربية البدنية، وسقوط عارضة المرمى عليه، بحسب الصحيفة.
[إخبارية حائل] وفاة طالب بساحة مدرسة في جدة: https://t.co/JQrvZ9KJrf pic.twitter.com/x8iI6uqxC5— أخبار حائل (@HayilCity) December 2, 2019
كما حدثت جريمة طعن بين الطلاب في مدرسة في محافظة شرورة، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.
وفي أيلول/سيبتمبر، لقي طالب ابتدائي مصرعه "خنقا" على يد زميل آخر له، في مدرسة ابتدائية في أحد ضواحي، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله عن حقه.
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