صالح يطالب الأمم المتحدة بسحب اعتمادها لـ"الوفاق" وعدم الاعتراف باتفاق تركيا

وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالب فيه الأمم المتحدة بسحب اعتمادها لحكومة الوفاق الليبية، وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة برئاسة فائز السراج مع تركيا.

بنغازي- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وجه خطابا لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توقيع مذكرة تفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي [رجب طيب اوردوغان] التي تضمنت في البند الأول التعاون العسكري والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا و الجمهورية التركية، لما تمثله هذه المذكرة من خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها".

وأضاف البيان "طالب رئيس مجلس النواب في ختام خطابه لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن".

كما شدد "على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها".

ووقعت الحكومة التركية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، وذلك بعد لقاء جمع، أمس، رئيس المجلس فائز السراج بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.