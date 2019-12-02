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    ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المطار الرئاسي في أبوظبي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

    قبل أيام من القمة الخليجية... السعودية والإمارات تفتحان النار على قطر

    © REUTERS / WAM
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    عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني.

    أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني برفقة زوجته الشيخة موزة
    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
    ماذا فعل أمير قطر السابق والشيخة موزة عند سماع النشيدين السعودي والبحريني
    واتهم ممثل المملكة العربية السعودية، خلال كلمته، قطر بدعم نشاطات التنظيمات الإرهابية من أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة، والمنطقة، مضيفا: "دعونا قطر لقطع تمويل النشاطات والمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها دعم تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش".

    وقال ممثل السعودية: "نعمل ضد السلطات القطرية وليس ضد شعب قطر لأننا شعب واحد... الاختلاف مع السلطات القطرية لا يمنع حدوث أي خروقات قانونية".

    وشدد ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، على حق دول المقاطعة في "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة"، وتابع: "لن نقبل بالإجراءات القطرية وأُجبرنا جميعا على اتخاذ التدابير الخاصة بالمقاطعة، كل طرف بما فيها قطر اعترفت بحق كل الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستقرار والأمن الدوليين".

    وأشار إلى أن "فرض دول المقاطعة قيودا على الطيران القطري جاء بعد عدم التزام الدوحة باتفاق الرياض، ففي عام 2013 تم التوقيع على اتفاق الرياض، حيث تعهدت قطر والأطراف الأخرى بإيقاف دعم وحماية الأشخاص الذين يشكلون خطرا على دول المنطقة، ومنذ 2014 عقدت اجتماعات من أجل التزام قطر بهذا الاتفاق، وإيقاف أي عمل يقيد عمل حكومات المنطقة ولكن للأسف لم تتوقف قطر عن فعل ذلك".

    من جانبها، قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا حصة العتيبة، إن "متهمين بالإرهاب يعملون بكل طلاقة في قطر".

    وأضافت أن "قطر وقعت على اتفاق الرياض ولكنها لم تلتزم ببنوده" لافتة إلى أنه "جرى اتخاذ عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب إلا أنها باءت بالفشل".

    يأتي ذلك، قبل أيام من القمة الخليجية، والتي تعقد في العاشر من ديمسبر/ كانون الأول الجاري، في الرياض للعام الثاني على التوالي، والتي تعد القمة الثالثة، منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.

    انظر أيضا:

    ماذا فعل أمير قطر السابق والشيخة موزة عند سماع النشيدين السعودي والبحريني
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    الكلمات الدلالية:
    القمة الخليجية, دول المقاطعة, قطر, السعودية
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