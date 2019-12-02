المركزي المصري: 160 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة في 4 سنوات

صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن الجهاز المصرفي ضخ خلال 4 سنوات تمويلات بقيمة 160 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونقل موقع مصراوي عن عامر، قوله بأن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 500 ألف مستفيد منذ مطلع 2016 وحتى الشهر الجاري.

وأضاف عامر على هامش المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، اليوم الاثنين، إن المركزي يخطط لمد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من المقرر انتهاؤها الشهر الجاري لفترة جديدة، مع زيادة حجم التمويلات وإدراج مزايا جديدة، رافضا الإفصاح عن التفاصيل.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أطلق، في يناير/كانون الثاني 2016، مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، واشترطت المبادرة الوصول بتمويل هذه المشروعات إلى 20% من محفظة كل بنك، وحددت 4 سنوات للتنفيذ.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت بيانا حول تطور نظرة وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" لتوقعات مستويات الأسعار في مصر، وذلك خلال تقرير صدر عن شركة "فيتش سوليوشنز" البحثية، التي تتبع الوكالة.

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري أن التوقعات تشير إلى استقرار مستويات الأسعار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتضمنت البيانات التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن "فيتش سوليوشنز" توقعت استمرار انخفاض الأسعار، وتوقعات باستقرارها في مصر حتى عام 2023.