جدل حول تصريحات عبد الهادي الحويج بشأن التطبيع مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنها أجرت مقابلة مع وزير خارجية ليبيا في الحكومة المؤقتة "عبد الهادي الحويج"، يقول فيها إنه يأمل بإقامة علاقات طيبة مع إسرائيل، فيما نفت المواقع الليبية هذا التصريح على لسان الحويج نفسه.

وذكرت الصحيفة، حسب وكالة "أنباء الأناضول" أنها أجرت مقابلة مع وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، أعرب فيها عن أمله بإقامة علاقات ودية مع إسرائيل.

وقال الحويج: "إن التطبيع مع إسرائيل سيتم في حال تم حلّ القضية الفلسطينية"، مضيفاً أن ليبيا هي أحد أعضاء جامعة الدول العربية وملتزمون بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، كما ندعم حقوق الشعوب، بما في ذلك حقوق الشعب الفسطيني، لكننا نؤيد السلام الإقليمي، ونعارض الإرهاب ونحاربه في ليبيا أيضاً".

في سياق متصل نشر موقع "بوابة الوسط" الليبي، تعليقا لخارجية الحكومة المؤقتة، قالت فيه إنه "لا صحة لما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية".

ونقل الموقع عن الحويج، بيانا صحفيا اعتبر فيه أن "هذا الأمر محاولة يائسة من حكومة الوفاق، غير الدستورية والمليشيات المتطرفة الداعمة لها، لإثارة الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة الليبية المؤقتة من خطوات إيجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي في التخلص من"الوفاق"ـ على حد زعم البيان.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، نشر معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوسي ميلمان، تغريدة بموقع "تويتر"، قال فيها إن "حفتر على علاقة بالموساد".

בצילומים נראה מל"ט אורביטור של אירונאוטיקס שהיה בשימוש ממשלת לוב הופל ע"י יריבה גנרל חליפה חפטר. גורמים באירונאוטיקס אמרו לי כי הם פועלים לפי הנחיות משהב"ט ולא מכרו ללוב. מה עוד שבעבר דיווחתי לפי מקורות זרים כי המוסד מצוי בקשר עם גנרל חפטר. אפשר שאזרייבג'ן העבירה את המל"ט ללוב — Yossi Melman (@yossi_melman) August 7, 2019

يذكر أن المواقع الليبية المحسوبة على حفتر لم تنشر بيان النفي حتى صباح اليوم.