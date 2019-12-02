الدفاع الروسية: إصابة ثلاثة جنود روس في انفجار عبوة ناسفة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سيارة مدرعة خلال استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر، وأثناء استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة، في إحدى قرى عين العرب بمحافظة حلب، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية".

وأضاف البيان: "وقد أصيب ثلاثة جنود روس كانوا على متن المدرعة بجروح طفيفة وكدمات، ولا يوجد ما يهدد حياتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن المدرعة تضررت أيضا.