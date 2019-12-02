الرئيس اللبناني للمتظاهرين: ستشهدون ما يرضيكم ويرضي الجميع

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى "محاكمة من يروج بشكل سيء للعملة اللبنانية وفقا للقوانين"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ترضي جميع اللبنانيين".

وأضاف: "وجود بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى يجب تعديلها".

وقال عون، خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت، إن "الحراك آتي ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين"، وذلك حسب قناة "LBC" اللبنانية.

وأوضح: "إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.