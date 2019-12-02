الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير متعب (صور)

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن "الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".
#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/d7xYmlbL6U— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019
ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.
— الملك سعود (@kingsaud) December 2, 2019
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 2, 2019
هذا وقد نشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نعى خلالها الأمير متعب قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".
انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته💔 pic.twitter.com/3f71qZXcOz— فـهـد بـن مـصـعـب ال سـعـود🇸🇦 (@fmsaa1) December 2, 2019
ويحتل الأمير متعب، الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.
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