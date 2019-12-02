الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير متعب (صور)

توفي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن "الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/d7xYmlbL6U — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019​

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

— الملك سعود (@kingsaud) December 2, 2019

— فايز المالكي (@fayez_malki) December 2, 2019

هذا وقد نشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نعى خلالها الأمير متعب قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".

انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته💔 pic.twitter.com/3f71qZXcOz — فـهـد بـن مـصـعـب ال سـعـود🇸🇦 (@fmsaa1) December 2, 2019

ويحتل الأمير متعب، الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.