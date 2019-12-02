وفدان من حماس والجهاد يغادران غزة إلى القاهرة لبحث ملف التهدئة ورفع الحصار عن القطاع

غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، قطاع غزة على رأس وفد من الحركة عبر معبر رفح البري إلى العاصمة المصرية القاهرة.

رام الله - سبوتنيك. وقال مصدر من حركة حماس لوكالة "سبوتنيك": "غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من الحركة إلى القاهرة حيث من المقرر أن يلتقي الوفد عددا من المسؤولين المصريين لبحث ملفات تتعلق بالمستجدات السياسية وملف التهدئة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأضاف المصدر "هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة في إطار التنسيق بين حركة حماس والجانب المصري".

في سياق متصل غادر وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي قطاع غزة حيث سيلتقي بوفد الحركة برئاسة أمينها العام زياد النخالة.

يذكر أن مصر ترعى من خلال جهاز الاستخبارات العامة محادثات بين إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تسعى من خلالها إلى الحفاظ على الوضع الأمني وعدم الانجرار وراء حرب إسرائيلية على قطاع غزة، تزامنا مع استمرار مسيرات العودة على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي تدعو إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، وتحسين الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، وهي المسيرات التي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف المصابين على يد القوات الإسرائيلية.