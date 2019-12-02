الرئيس هادي يشيد بمواقف الإمارات "الداعمة للشرعية"

أرسل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأشاد هادي بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية، مثمنا الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي المقدم لليمن في مختلف المجالات، وذلك بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما بعث هادي برقية مماثلة إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويُعد اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يوافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، من كل عام من أبرز الاحتفالات في الدولة. وقبيل الاحتفالات، تتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات في كل زاوية استعدادا لهذا اليوم المميز، بدءا بالمراكز التجارية والأبراج ووصولا إلى الشواطئ والمنتزهات.