تيار المستقبل: الآليات المطروحة لتشكيل الحكومة موضع خلاف بسبب تجاوزها للمسار الدستوري

قال الدكتور، نزيه الخياط، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، اليوم الاثنين، إن "إصرار الكتل السياسية على تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء ناجم عن القدرات والإمكانيات التي يمكن أن يؤمنها للمساهمة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية من خلال الدول العربية والعالمية".

وأضاف أن الآليات التي طرحت لتشكيل الحكومة هي موضع الخلاف لأن هناك تجاوزا فاضحا للمسار الدستوري.

وأضح "الخياط" لـ" راديو سبوتنيك " أن الحريري مصرّ علي إجراء الاستشارات النيابية وطالب من رئيس الجمهورية المبادرة بإجراءها، معربا عن اعتقاده أن سبب التأخير في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة هو وجود من يحاول أن يعدل في المسار الدستوري من قبل الفريق الرئاسي، الأمر الذي سيؤدي لأزمة حقيقية في انتظام العمل الدستوري، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك تجاوزا أيضا لدور الكتل النيابية، لأنه من واجب رئيس الجمهورية أن يتشاور مع رئيس مجلس النواب لتحديد رزنامة اللقاءات مع الكتل النيابية، وهذا لم يحدث.

ولفت عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، إلى أن سعد الحريري بانتظار الاستشارات النيابية، وبإمكان رئيس الجمهورية وفريقه النيابي تشكيل الحكومة، وليتحملوا مسؤولياتهم الاقتصادية أمام لبنان والمجتمع الدولي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، نقلت عن مصادر قريبة من "حزب الله" أن الحزب لا يزال يعطي الأفضلية لتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة أو من يقوم الحريري بتسميته.

واعتبرت المصادر بحسب صحيفة "الجمهورية"، اللبنانية، أن السيناريو الآخر المتمثل في تشكيل حكومة من لون سياسي واحد ليس واردا حتى الآن.