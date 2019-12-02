"أنصار الله" تكشف عن "مخطط خطير" تقف خلفه الاستخبارات السعودية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، عن ضبط خليتين رئيسيتين زعمت أنهما كانتا تحت المسؤولية المباشرة لضباط المخابرات السعودية والسيطرة عليها في مراحلها الأولى.

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الأحد، عن "مخطط خطير تقف خلفه أجهزة استخبارات في دول العدوان بعد أن فشلت في تحقيق أي تقدم عسكري يذكر بمقابل انتصارات عسكرية وإنجازات متقدمة على الأرض".

وأوضحت الداخلية في البيان أن "استخبارات العدوان لجأت إلى محاولة اختراق الجبهة الداخلية سعيا منها لاستهداف السلم المجتمعي وضرب الاستقرار الأمني".

وأضافت أن "الاستخبارات السعودية أوكلت لأهم ضباطها للتجهيز للعملية التخريبية بعد أن شكلتهم في خليتين ومدتهم بالمال والدعم اللوجستي، مستغلة الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعد أحد أدوات الحرب العدوانية والحصار الظالم" وفق البيان.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن "الأجهزة الأمنية تتعقب تحركات الخلايا التابعة لدول العدوان بدقة بالغة ويقظة مرتفعة ولن تألو جهداً في صد أي محاولة لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة".