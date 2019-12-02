أفاد مصدر محلي لمراسل سبوتنيك، اليوم الاثنين، بوقوع محاولة اغتيال مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب الليبي بتفجير سيارته بمدينة البيضاء شرقي البلاد.

بني غازي - سبوتنيك. وذكر مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، أن "سيارة للملازم أول أدريس الناجي أفليحيط، التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، قد انفجرت صباح اليوم أمام خيمة عزاء الشهيد الملازم ثان عباس الناجي أفليحيط، التابع للجيش الوطني الليبي"، مضيفا أن "هذه السيارة الثانية التي يتم تفجيرها للملام أول إدريس الناجي".

ولم تعلق السلطات في شرقي البلاد على الحادث رسميا حتى الآن.

يذكر أن اشتباكات قوية كانت قد اندلعت بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومسلحين تابعين لقوات حكومة الوفاق الليبية في محيط العاصمة طرابلس.

قال عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" حول آخر تطورات محاور القتال في طرابلس: "الميليشيات المسلحة استخدمت أسلحة موجهة ومدفعية الهاوزر بشكل عشوائي وحاولت التقدم دون جدوى بعد الرد القاسي الذي خلف خسائر كبيرة في صفوفهم وغنم آلية و4 أسلحة متوسطة من وحدات المحور الثاني العاملة تحت أمرة العقيد عمر الجارح الذي يضم "ك-"165 مشاة و"ك-153 مشاة و"ك-157"عمليات خاصة بالإضافة لدعم "ك-298" دبابات و"ك-303" مدفعية".