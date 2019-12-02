وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى معسكر التحالف في عدن جنوبي اليمن

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية السعودية إلى العاصمة اليمنية عدن، جنوبي البلاد، لصالح قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة– سبوتنيك. أبلغ مصدر في السلطة المحلية في عدن وكالة "سبوتنيك" بأن عتادا عسكريا بينه نحو 40 آلية ومدرعة وصل إلى معسكر التحالف في مديرية البريقة غرب عدن، قادما من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأضاف أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي رافقت التعزيزات أثناء مرورها من محافظة أبين إلى عدن.

وكان التحالف قد أعلن في السابع والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن الإماراتية التي غادرت المدينة وفق تفاهمات مع المملكة.

ومنذ أواخر آب/ أغسطس الماضي، تواصل السعودية، إرسال تعزيزات عسكرية إلى عدن كان أكبرها سفينة وصلت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشملت عشرات العربات والآليات ومنظومة اتصالات إضافة إلى عشرات الجنود والضباط السعوديين.