وزير النقل المصري: "أنا جاهز لتدريب المنتخب وهذا أول شيء سأفعله معهم"

أجاب وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن سؤوال حول نيته لتدريب منتخب مصر، وذلك تعقيبًا على ما تم إنجازه في وزارة النقل.

ومازح الإعلامي المصري أسامة كمال، وزير النقل خلال مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثاني لتكنولوجيا النقل، اليوم الاثنين، بسؤاله عن نيته لتدريب منتخب مصر، فقال الوزير: "أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة" وفقا لموقع "الشروق".

وقال الوزير، أمس إن هيئة السكك الحديد استطاعت توفير مبلغ 440 مليون جنيه مصري من العوائد المهدرة خلال 6 أشهر.

وأضاف أن الهيئة استطاعت تدبير المبلغ بإنشاء صندوق لجمع العائد من تحصيل الغرامة وتحصيل التذاكر المهدرة وجزء من عائد أرباح الشركات الخاصة بالقطاع العاملة بالإعلانات واستغلال أصول السكة الحديد، مؤكدًا أن "الرئيس ورئيس الوزراء يطمئنان بشكل يومي على السكك الحديد لإنه مرفق هام جدًا".

وتابع: "قلنا مفيش حد هيزوغ أو يركب من غير تذكرة، وجدنا الأعداد تزداد على الشبابيك ما دفعنا لزيادة عددها في المحطات الرئيسية، وترتب عليه زيادة التحصيل ما بين 32 إلى 36 مليون جنيه كل شهر بدون الغرامات".

وأكد أن "الوزارة لم ولن ترفع قيمة التذكرة مليمًا واحدًا"، منوهًا بأنه في حالة إحضار معدات جديدة فإن قيمة التذكرة لا تأتي بمصاريف التشغيل، كقطار القاهرة/ منوف/ طنطا الذي تمثل قيمة العائد منه 3000 جنيه فقط مقابل 36 ألف جنيه مصاريف التشغيل، بحسب ذكره.