الرئيس عون يدعو إلى محاكمة مروجي الشائعات ضد الليرة اللبنانية

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى محاكمة من يروج شائعات ضد الليرة اللبنانية، ويبث دعاية سيئة تؤثر عليها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ترضي جميع اللبنانيين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت اليوم الاثنين، إن "الحراك آتي ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

كما دعا عون إلى "محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقا للقوانين، وتعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.