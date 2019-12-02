مديرية الأمن: سيارة ضابط مكافحة الإرهاب الليبي احترقت بفعل فاعل

نفت مديرية أمن مدينة البيضاء، شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، وقوع تفجيرات في المدينة، وذلك بعد إفادة مصادر بتفجير سيارة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب الليبي بهدف اغتياله.

بنغازي - سبوتنيك وذكر بيان للمديرية "تنفي مديرية أمن البيضاء [الأنباء ] عن حدوث أي تفجير داخل المدينة، وقد سجلت هذا اليوم حادثه حرق السيارة الخاصة بالملازم إدريس افليحيط، التابع لمديرية أمن البيضاء، بفعل فاعل، ولا زال التحقيق جاريا لكشف ملابسات القضية".

وذكر المصدر أن "سيارة للملازم أول أدريس الناجي أفليحيط، التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، قد انفجرت صباح اليوم أمام خيمة عزاء الشهيد الملازم ثان عباس الناجي أفليحيط، التابع للجيش الوطني الليبي".

وأضاف أن "هذه السيارة الثانية التي يتم تفجيرها للملازم أول إدريس الناجي".