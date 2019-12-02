بوغدانوف يناقش مع سفير السعودية الوضع في اليمن وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير السعودي في موسكو، رائد القرملي، التعاون الثنائي والوضع في اليمن وسوريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "تمت خلال المحادثة مناقشة المسائل الملحة لتطوير التفاعل الروسي السعودي الواسع، بما فيه جدول الاتصالات والفعاليات الثنائية. كما تم التطرق إلى المواضيع الأساسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في لبنان، ليبيا، سوريا، اليمن ومنطقة الخليج".

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، لما يخدم المصالح المشتركة، خاصةً منذ زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.