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    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018

    السعودية تكشف عن تفاصيل صرح "غير مسبوق" خلال أسابيع

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    كشف وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، تعمل على إنشاء مدينة إعلامية قريبا.

    وأضاف الشبانة، خلال جلسة حول الإعلام السعودي، في الدورة الأولى لمنتدى الإعلام المنعقد، اليوم الاثنين، بالرياض، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن المدينة الإعلامية خلال أسابيع، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

    وقال وزير الإعلام السعودي للحضور: "ستسمعون خلال الاسابيع القليلة المقبلة أخبارا جيدة عنها".

    كما أعلن تركي الشبانة أنه سيتم تدشين قريبا قناة وإذاعة لكل منطقة تهتم بها وبمناسباتها.

    وأشار تركي الشبانة إلى أن "السوق الإعلانية في المنطقة سيئة.. وأدعو كل الشركات الإعلانية السعودية التي خرجت خارج المملكة العودة ولها كل التسهيلات، وهدف الوزارة تحسين السوق الإعلانية، وكذلك وضع أرقام مشاهدات حقيقية لكل وسائل الإعلام".

    وأكد أن دعم الإعلام السعودي واجب، ولكن يجب التعامل مع المعطيات، موضحا: سنكون قاسين في العلاج على الصحف، ولكن الهدف التغيير للأفضل.

    كما وعد وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، في منتدى الإعلام السعودي، بتوفير تسهيلات لمن يريدون استخراج رخص دور العرض السينمائية في المملكة.

    ويناقش منتدى الإعلام السعودي الأول، على مدى يومين، ومن خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام، بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

    الرياض، المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    انطلاق النسخة الأولى لمنتدى الإعلام السعودي غدا بمشاركة إعلاميين وخبراء من 32 دولة
    وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية، في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد.

    وتسلط المناقشات الضوء على تجربة البرامج الحوارية، وما تحظى به من قبول وما تواجهه من معوقات، وموضوع متطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية، ومحاربة الإشاعة، وتأثير ذلك على مجمل الأحداث.

    كما يستعرض المنتدى موضوع الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات، وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.

    ويتحدث خلال المنتدى صناع القرار من وزراء ومسؤولين وإعلاميين، من بينهم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ وآخرين.

    كما يشارك رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، نبيل الحمر، ومدير مجموعة "إم بي سي"، محمد التونسي، ورئيس تحرير "الأهرام العربي" جمال الكشكي.

    وتتضمن قائمة المتحدثين أسماء دولية بارزة، من بينهم رئيس مركز الصحافة في وزارة الخارجية في روسيا الاتحادية ألكسندر بيكانتوف، والناطقة باللغة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية، ونائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي جيرالدين غاسام غريفيث، والمدير العام لمجموعة "آي تي بي" الإعلامية سو هولت، ومدير الأخبار بالإذاعة الوطنية النرويجية ووهيايا سولبرغ، والكاتب والمحرر بشؤون الشرق الأوسط بصحيفة "لو فيغارو" جورج مالبرونو.

    وأكد رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد الحارثي، أن المنتدى منصة مهمة للإعلاميين والمثقفين للنقاش والحوار وطرح الآراء المختلفة؛ لافتاً إلى ما يشهده الإعلام السعودي من تطوير وتفاعل وتجدد، في ظل مرحلة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

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