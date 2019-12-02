ملك الأردن حول الضرائب: خلص يكفي بدنا نخفف عليكم جميعا...فيديو

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني أن الهدف هو التخفيف عن المواطنين، وأنه لن يكون هنالك زيادة على الضرائب.

وأكد الملك، خلال لقاء وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع الذي تخلله مأدبة غداء حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثانين ولي العهدن "أرحب بإخواني أبناء وبنات عشائر بئر السبع، وكل التحيات والتقدير لكم في بيت كل الأردنيين، وحبيت أسلم عليكم وأشكركم على مواقفكم الوطنية، فكل التقدير مني شخصيا لكم جميعا، وتحياتي للجميع".

ونوه الملك، أن الهدف الأساسي هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لافتا، بهذا الخصوص، إلى أن الحكومة ستعلن عن الحزمة الثالثة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، كما نقلت وكالة "عمون".

وردف الملك الأردني إلى أنه وجه الحكومة لتخفيض الإنفاق الحكومي، بما يمكن من زيادة رواتب العسكريين والمدنيين بأسرع وقت.

وأشار الملك إلى أن الهدف هو التخفيف على المواطنين، وأنه لن يكون هنالك زيادة على الضرائب، قائلا جلالته "خلص بكفي، بدنا نخفف عليكم جميعا".