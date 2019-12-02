سلطات أمن مدينة البيضاء الليبية تنفي تفجير سيارة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب

نفت مديرية أمن مدينة البيضاء، شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، وقوع تفجير في سيارة مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب الليبي، كاشفة أن السيارة تم حرقها بفعل فاعل.

بنغازي - سبوتنيك. قالت مديرية الأمن في بيان صحافي إن "مديرية أمن البيضاء تنفي حدوث أي تفجير داخل المدينة"، مشيرة إلى أن "قد سجلت هذا اليوم حادثه حرق السيارة الخاصة بالملازم إدريس افليحيط التابع لمديرية أمن البيضاء بفعل فاعل، ولا زال التحقيق جاريا لكشف ملابسات القضية".

هذا وقد أفاد مصدر محلي لمراسل سبوتنيك، اليوم الاثنين، بوقوع محاولة اغتيال مسؤول بجهاز مكافحة الإرهاب الليبي بتفجير سيارته بمدينة البيضاء شرقي البلاد.

وذكر مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" أن سيارة للملازم أول إدريس الناجي أفليحيط، التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، قد انفجرت صباح اليوم أمام خيمة عزاء الشهيد الملازم ثان عباس الناجي أفليحيط، التابع للجيش الوطني الليبي، مضيفا أن هذه السيارة الثانية التي يتم تفجيرها للضابط".