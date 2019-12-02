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    لحظة خروج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وزوجها نجل ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد ولادة طفلهما الثالث في لندن، إنجلترا 23 نيسان/ أبريل 2018

    في غياب زوجته... الأمير وليام يقضي سهرة خاصة في الكويت

    © REUTERS / Hannah Mckay
    العالم العربي
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    قضى الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، اليوم الاثنين، سهرة بدوية لتجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

    وشارك الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون على موقع "تويتر"، صورا من السهرة البدوية التي قضاها الأمير وليام في الكويت، وأشار إلى أنه "في خيمة تقليدية في الصحراء خارج الكويت، انضم دوق كامبريدج إلى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها".

    وتم استقبال الأمير وليام عند وصوله المعسكر الصحراوي، بالتمر والقهوة والركوب على الجمال، من أجل معايشة أجواء تراثية، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

    ​وتأتي زيارة الأمير وليام "دوق كامبريدج" إلى الكويت، ضمن زيارة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، والتي ستشمل أيضا سلطنة عمان.

    ولم ترافق كيت ميدلتون، زوجها الأمير وليام في زيارته.

    ووصل الأمير وليام أمس الأحد إلى الكويت، وكان أول الجولات التي عقدها هناك بداخل محمية الجهراء الطبيعية.

    ​ويجري "دوق كامبريدج" زياراته الرسمية الأولى للكويت وسلطنة عمان، بناءا على طلب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

    وقال قصر كنسينغتون، في بيان له، إن الأمير وليام يتطلع إلى رحلته للشرق الأوسط، مضيفا: "طوال الرحلة، سيشيد برنامج الدوق بالعلاقات التاريخية التي تربط بريطانيا بالكويت وسلطنة عمان، وسوف يسلط الضوء على الروابط القوية والتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والبيئة والدفاع".

    وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أشارت في تقرير لها، إلى أن تاریخ العلاقات بین الكویت وبریطانیا يمتد إلى نحو 200 عام، وتتسم بالمتانة والرسوخ وتشھد تطورا عاما بعد آخر في جمیع المجالات مع حرص البلدین على تعزیزھا باستمرار.

    وأشارت إلى أن العقود الثلاثة الماضیة شهدت زیارات لملكة بریطانیا وعدد من أبنائھا إلى الكویت، كانت أولاھا زیارة الملكة الیزابیث الثانیة وزوجھا الأمیر فیلیب في 12 فبرایر/ شباط عام 1979 تلبیة لدعوة رسمیة من أمیر البلاد الراحل الشیخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

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    الكلمات الدلالية:
    العائلة الملكية البريطانية, زيارة, الكويت, بريطانيا, الأمير وليام
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