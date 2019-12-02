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18:32 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الاكتئاب

    أربعة أمراض قد تدفع صاحبها للانتحار

    © AP Photo / Mark Lennihan
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    يعرف الدليل التشخيصي والأحصائي للاضطرابات النفسية DSM، الاكتئاب كونه "اضطراب مزاجي شائع وخطير".

    ومن أخطر ما يؤدي إليه الاكتئاب هو الانتحار، لذلك يحذر الأطباء النفسيين من التساهل مع الأمراض التي قد تؤدي إلى الاكتئاب. 

    الاكتئاب
    © AP Photo / Mark Lennihan
    طبيب نفسي يحذر من آثار الاكتئاب

    وذهب الطبيب جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إلى تحديد عدة أمراض نفسية قد تؤدي إلى الانتحار. 

    وقال فرويز في حديث مع موقع "العربية نت" إن الشخص المصاب بهذه الأمراض تظهر عليه الكثير من العلامات التي يجب على من يعيش معه الانتباه لها وسرعة التوجه به طبيب نفسي لبدء العلاج.

    الاكتئاب السوداوي

    هو من أخطر الأمراض النفسية التي تؤدي إلى الانتحار، ويعرف بأنه "الاكتئاب العقلي"، وهو نوع من أنواع الاكتئاب العظمى، الذي يتسم بالنظرة السوداوية، ويؤثر على عمل المصاب و دراسته وعلاقاته الاجتماعية، ويصيب الفرد في حالة تعرضه إلى ظروف نفسية قاسية، مما تجعل الأفكار السلبية البائسة تسيطر على تفكيره وفي هذه الحالة يكون هذا الشخص خطرا على نفسه وعلى أفراد أسرته أو من يعيش معه.

    مرض الفصام

    واحد من الأمراض التي يؤدي إلى الانتحار إذا لم يتوجه المصابون به للعلاج، في الغالب يكون مرضى الفصام انطوائين ومنعزلين عن المجتمع وعن أسرهم ولا يفضلون الاختلاط كثيراً في العمل أو التجمعات.

    وبحسب استشاري الطب النفسي جمال فرويز يكون المريض بهذا المرض أكثر عرضة للهلاوس السماعية التي تتمثل في سماع همسات وأصوات لأشخاص غير موجودين وأوامر من مجهولين لتشجيعهم على الانتحار في بعض الحالات. وينصح بالاهتمام بالمريض بشكل خاص في هذه الفترة.

    اكتئاب، يأس
    © flickr.com/ American Center for Biological Medicine
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    مرض الوسواس القهري

    هو كذلك واحد من الاضطرابات النفسية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، بحسب فرويز، لافتا إلى أن الوسوسة تؤدي في الغالب إلى الشك والتوهم بالمرض وعند تملك فكرة معينة على عقله لا يستطيع السيطرة عليها خاصة الأفكار السلبية.

    ويقول فرويز إن المريض يعاني من الاضطرابات النفسية التي تستدعي لتدخل الطبي ولاتخاذ العلاج من خلال العقاقير أو الجلسات حتي لا تتدهور حالته وتصل إلى الانتحار.

    الأمراض العضوية

    ويرى فرويز أن الكثير من المرضى الذين يعانون من الأمراض العضوية المزمنة والقاسية، مثل السرطان أو الإيدز والأمراض الخطيرة معرضون كذلك لاضطرابات نفسية شديدة في مراحل العلاج المختلفة.

    ويقول فرويز إن المريض العضوي يتأثر بالحالة النفسية خلال تلقيه العلاج بشكل كبير، لذلك يجب مراعاة الحالة النفسية للمريض العضوي خاصة في فترة العلاج حتي لا تتملك الأفكار السلبية إلى عقله وتتراجع حالته الصحية.

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