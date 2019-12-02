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20:05 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    يسرائيل كاتس

    وفد إسرائيلي يصل واشنطن لبحث عقد اتفاق بين إسرائيل ودول الخليج

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    أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل لاتفاق عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج.

    وزير المخابرات الإسرائيلية إسرائيل كاتس
    © AP Photo / Dan Balilty
    كاتس: إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج
    القدس - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس إن "وفدا إسرائيليا يصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء محادثات حول إمكانية التوصل لاتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج".

    جاءت تصريحات كاتس خلال مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقال فيها إن "وفدا من وزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي ووزارة الدفاع ووزارة العدل يصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج".

    وأضاف كاتس بالقول أنه "سيتم طرح مشروع ربط السعودية ودول الخليج بشبكة لسكك الحديد ترتبط مع ميناء حيفا والموانئ الإسرائيلية الأخرى على البحر الأبيض المتوسط".

    وكان الوزير الإسرائيلي قد أشار في تصريحات صحفية سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أن إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج، كما اتهم إيران بأنها التهديد الرئيسي في المنطقة، من خلال دعمها لمنظمات "إرهابية" على حد تعبيره، مضيفا أن العقوبات الأميركية على إيران مهمة وبجب استمرار الضغط عليها.

    ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن كاتس في تصريحات التي أدلى بها في مؤتمر "جيروزاليم بوست" الدبلوماسي السنوي 21 نوفمبر: "الولايات المتحدة تعمل إلى جانب إسرائيل على تسوية اللاحرب بين إسرائيل ودول الخليج".

    وأضاف كاتس، أنه "بموجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء خط سكة حديد يربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة حيفا".

    وتابع كاتس قائلا إن "العقوبات الأميركية على إيران مهمة، ويجب الاستمرار بسياسة الضغط القصوى عليها"، مضيفًا أن "الاحتجاجات التي نشهدها هذه الأيام في العراق ولبنان وإيران دليل على أن الضغط ينجح".

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    الكلمات الدلالية:
    دول الخليج, إسرائيل
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