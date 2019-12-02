السيسي يحتفل مع الإمارات بعيدها الوطني

وكتب السيسي على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وتابع: "هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبًا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".

وبحسب موقع "المصري اليوم" ترتبط مصر والإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة.

وزار الرئيس المصري الإمارات 7 مرات منذ توليه رئاسة البلاد، وجاءت الزيارة الرسمية الأولي في يناير 2015، حيث شارك في افتتاح 'القمة العالمية لطاقة المستقبل''، والتي شارك فيها زعماء وشخصيات دولية كبيرة.

والزيارة الثانية في أكتوبر 2015، وكانت زيارة ثنائية لبحث التعاون والتنسيق في قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب، وزار خلالها السيسي أبوظبي ثم مدينة دبي.

وشارك الرئيس السيسي خلال زيارته الثالثة ديسمبر 2016، في احتفالات العيد القومي للإمارات الذي يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، والتقى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرقت المباحثات إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

اما المرة الرابعة فجاءت في مايو 2017، حيث زار الرئيس الإمارات لمدة يومين لإجراء مباحثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

و زار الرئيس السيسي للمرة الخامسة أبوظبي ودبي في سبتمبر 2017، والتقى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي فبراير 2018 زار الرئيس السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة السادسة في إطار جولته الخليجية بعد انتهاء زيارة رسمية لسلطنة عمان، والتقى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ومنتصف الشهر الماضي كانت الزيارة السابعة للرئيس المصري إلى الإمارات، إذ التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناقش عددا من القضايا الثنائية.