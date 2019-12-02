حزمة قرارات تتعلق بالأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي في الأردن

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إنه التقى مع وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، مؤكداً عمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف الرازي حسب مانقلته وكالة الأنباء "سرايا" أن الحكومة ستقوم بدراسة مطالب المواطنين، لتلبيتها وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة، مؤكداً وجود حزمة من الإجراءات التي ستعلنها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بالأمان الوظيفي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي بناءاً على توجيهات ملك الاردن.

وأشار إلى أن تجربة اللامركزية، بحاجة إلى دراسة لتحقيق التكامل مع العمل في البلدة لرفعه إلى مستوى المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل العام.، لذلك لتتم دراسة مشروع دمج قانون اللامركزية وقانون البلديات بقانون واحد وهو "الإدارة المحلية".