رسالة من الأسد إلى أسير سوري في السجون الإسرائيلية

بعث الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة إلى صدقي المقت، الأسير السوري في السجون الإسرائيلية، بعدما رفض الأخير إطلاق سراحه بشرط عدم العودة إلى الجولان.

وجاء نص الرسالة كالتالي "الأسير المناضل البطل صدقي المقت. لقد جسدت الوطنية بأكمل صورها عندما رفضت الخروج إلى جزء من الوطن دون جزء آخر".

وتابع الأسد "موقفك الأخير الذي أتى بعد محاولات حثيثة لإطلاق سراحك، وانتهى إلى سؤالك وتخييرك بين البقاء في دمشق وعدم العودة إلى الجولان وهي الأقرب من نفسك إليك، أو استمرار معاناتك في معتقلات الاحتلال وتفضيلك الاعتقال على عدم الرجوع إلى الجولان السوري، يعبر عن تلك الجذوة النضالية التي لا تخبو في نفس فطرت على الإباء والعزة والكرامة، وعن روح مناضل عظيم تمر الأيام فلا يتعب".

وأضاف الأسد "وبمقدار ما كنا ننتظر خروجك من المعتقل بمقدار ما وقفنا احتراما لرفضك الخروج بشروط المحتل".

وأكمل الأسد "لقد غدا نضالك جنبا إلى جنب مع التضحيات والملاحم التي سطّرها أبطال الجيش العربي السوري في خنادق الشرف ضد العدو الأصيل وضد الإرهاب الوكيل نبراسا يضيء الدرب لهذا الجيل وللأجيال القادمة".

وأتم الأسد رسالته "إلى وعد ويقين بتحرير كل شبر من الأرض الطاهرة. وبلقاء قريب إن شاء الله".

وذيل بشار الأسد الرسالة باسمه مجردا من أي صفة.

وكان المقت قد أصدر بيانا أعلن فيه تلقيه عرضا لإطلاق سراحه بشرط الإبعاد إلى دمشق وليس إلى الجولان، على أن يحق له تقديم طلب بالعودة إلى الجولان عقب خمس سنوات.