محمد بن زايد يوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

وجه محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عقب الإعلان عن وفاة الأمير متعب.

وتوفي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وكتب ابن زايد على "تويتر": "تعازينا وصادق مواساتنا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة الفقيد الكبير الأمير متعب بن عبدالعزيز وإلى أبناء الفقيد وأسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي الشقيق"، مضيفا: "سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويكرم نزله ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".

تعازينا وصادق مواساتنا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة الفقيد الكبير الأمير متعب بن عبدالعزيز وإلى أبناء الفقيد وأسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي الشقيق.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويكرم نزله ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 2, 2019

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن "الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

#عاجل #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/d7xYmlbL6U — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 2, 2019

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الأحياء.

ونشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نعى خلالها الأمير متعب، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".

ويحتل الأمير متعب الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.